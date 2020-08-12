В полиции рассказали о нарушителях-рекордсменах на прошлой неделе

За прошедшую неделю запечатлено 179 автомобилей, которые двигались на скорости свыше 170 километров в час.

Эти нарушения зафиксированы системами автоматической фиксации.

Абсолютным антирекордсменом стал водитель автомобиля Mercedes-Benz E55 AMG, который мчал по трассе Киев – Харьков – Довжанский на скорости 210 км в час, где максимально допустимый режим – 110 км час.

«Серебро» достается горе-водителю на BMW 320, который на трассе Киев – Чоп разогнался до 208 км в час, где также действует ограничение в 110 км в час.

Больше всего штрафов за неделю «собрал» водитель Mitsubishi Grandis, который нарушил правила 22 раза.