У Нідерландах виявили найбільшу кокаїнову лабораторію. Вона «ховалася» в колишній школі кінної їзди

Поліція Нідерландів повідомила про викриття найбільшої лабораторії з виробництва кокаїну в країні. Вона діяла в приміщенні колишньої школи кінної їзди на півдні Нідерландів.

Про це повідомляє BBC із посиланням на заяву поліціянтів.

Netherlands’ largest cocaine lab found in former riding school https://t.co/6aVIN6HKvm

— BBC News (World) (@BBCWorld) August 11, 2020

За словами керівника поліції Андре ван Рійна, лабораторія могла щодня виробляти до 150-200 кілограмів кокаїну. Його зловмисники могли збувати за 4,5-6 мільйонів євро — таку оцінку правоохоронці зробили, поспілкувавшись із колишніми працівниками лабораторії.

Під час обшуків школи поліція знайшла обладнання для виробництва кокаїну й десятки тисяч літрів хімікатів, а також 100 кілограмів готового «продукту». У справі заарештували вже 17 людей, більшість із них — із колумбійськими паспортами.