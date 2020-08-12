Соперник Tesla Model S поехал на одном заряде реальные 832 км

Электрический седан Lucid Air, который должен поступить в продажу в этом году и составить конкуренцию, среди прочего, Tesla Model S, получил официальный запас хода. По реалистичной методике ЕРА автомобиль проезжает на одном заряде 832 км.

832 км – это абсолютный рекорд по автономности хода среди серийных электромобилей. До этого самым “дальнобойным” электрокаром считалась Tesla Model S с показателем 647 км.

Lucid Air. Фото: Lucid

В основном достижение такого впечатляющего запаса хода можно объяснить двумя факторами. Во-первых, Lucid Air укомплектован очень емкой батареей на 130 кВтч (для сравнения, та же Tesla Model S оснащается 100-киловатт-часовым блоком). Во-вторых, электрокар получился самым обтекаемым седаном в мире – его коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,21.

Интересно, что испытания автомобиля на определение запаса хода проводило не само Агентство по охране окружающей среды США,а независимая компания FEV North America. Эта фирма проводит тесты в соответствии со всеми стандартами ЕРА, к ней нередко обращаются за услугами многие автопроизводители, и “Люсид” не стала исключением.

Официальный дебют Lucid Air состоится 9 сентября. Позже электрокар отправится в производство – его компания будет выпускать на собственном заводе в Аризоне, который сейчас находится на завершающей фазе строительства.