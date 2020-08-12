Передумала: Глюкоза «объяснилась» за слова об украинском Крыме

Российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), которую 6-го августа не впустили в Украину, решила «оправдаться» перед российскими поклонниками за то, что признала на видео факт, который не вызывает сомнения во всем цивилизованном мире: согласно международному праву Крым принадлежит Украине и является частью ее территории, временно аннексированной РФ.

За такое заявление российские крымнашисты жестко затравили певицу в Сети, называя «предательницей».

Сама артистка свое «признание» объясняет тем, что оно было «выбито» из нее после грубого допроса в течение 3-х часов на таможне, с жестким требованием ответа на вопрос «Чей Крым?»

«Я только пришла в себя от шока. Сложно было сразу дать какие-то комментарии, морально я была просто уничтожена. Не хочется, чтобы кто-то додумывал какие версии, и поэтому расскажу, что же все-таки произошло», — пишет Наталья.

До этого у нее уже значился запрет на посещение Украины на три года из-за того, что она побывала в Крыму без разрешения украинского МИДа.

«Когда я оказалась на таможне, вокруг меня развернули настоящую спецоперацию. Меня отвели на допрос и допрашивали более 3:00. С первых минут на меня давили, прессинг был такой, будто я какая-то террористка. Со мной все время говорили на украинском языке, зная, что я ею не разговариваю, говорили очень грубо, выводя и заводя в комнаты снова и снова», — заявила Глюкоза.

Человек, который вел с певицей разговор, все время ставил один и то же вопрос «Чей Крым?». В свою очередь, певица якобы пыталась объяснить, что она артистка, и не готова и не желает «комментировать политику», так как находится «вне политики», и просто «едет к друзьям» и «интересным людям»

В итоге на три часа «прессинга» вопросом «Чей Крым?» певица задала встречный вопрос «Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский? Что вообще происходит? Ну отправляйте назад, к чему эти допросы?».

Когда прозвучал «нужный» ответ, все «было сделано и смонтировано так, как им было удобно», пожаловалась Ионова.

«Досадно до слез, что тебя бессовестно унижают, провоцируют, используют и просто бросают в топку политического фарса. Делают тебя пешкой в игре, которая нацелена на усиление межнациональных конфликтов, в игре, где людям навязывают, кто друг, а кто враг» — возмущается Глюкоза.

Конечно, большинству поклонников искренне жаль Наташу, ставшую жертвой жесткого «прессинга» на таможне. Но, вероятно, ей все-таки придется запомнить, что Крым стал «российским регионом» после «референдума», который проводился под дулом орудий Черноморского флота РФ и под присмотром путинских «зеленых человечков». Результаты такого «волеизъявления» не признает ни одно цивилизованное государство мира, а также ни одна международная организация, включая ООН. Украина никогда не согласится на то, чтобы «продать», «подарить» или «обменять» свою территорию, и разработала стратегию деоккупации временно захваченного россиянами полуострова.

Поэтому в ближайшие годы у звезд шоубизнеса не получится быть «вне политики» и им придется выбирать между гастролями в оккупированном Крыму и «встречами с друзьями» и «очень талантливыми людьми» в Украине.