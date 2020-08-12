Байден выбрал кандидата на пост вице-президента США: что известно о Камале Харрис

Наиболее вероятный кандидат от демократов на выборах главы государства в США Джозеф Байден, который накануне призвал Александра Лукашенко пересчитать голоса и отпустить задержанных во время протестов, выбрал сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис своим претендентом на пост вице-президента.

Соответствующее сообщение он опубликовал во вторник в Twitter.

«Имею честь объявить, что я выбрал напарницей в гонке Камалу Харрис — бесстрашного защитника простых людей и одного из лучших служителей общества в нашей стране»», — отметил Байден..

Он напомнил, что Харрис тесно взаимодействовала с его сыном Бо, когда занимала пост генпрокурора Калифорнии. «Я наблюдал за тем, как они боролись с крупными банками, улучшали положение трудящихся, защищали женщин и детей от притеснений. Я тогда испытывал гордость, и теперь я горд, что она мой партнер по этой предвыборной кампании», — подчеркнул Байден.

Харрис ранее была соперницей Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от демократов в президенты США. В декабре 2019 года она объявила о выходе из гонки. Позже она выступила в поддержку Байдена. Харрис не раз называла себя «единственной темнокожей» среди участников борьбы. Ее мать родом из Индии, а отец приехал в США с Ямайки. Харрис является первой темнокожей в истории США, претендующей на пост вице-президента.

Напомним, что Байден, который был вице-президентом в администрации Барака Обамы, заявлял, что намерен выдвинуть кандидатом на указанный пост женщину. Он пояснял, что речь идет не только о представительницах белого населения США.

Как известно, выборы президента США намечены на 3 ноября.