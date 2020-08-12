Известную певицу подключили к аппарату ИВЛ

Певицу на днях обнаружила её дочь — ещё в сознании, но в очень нехорошем состоянии: синяки, травма головы. Рядом был её муж Юрий Фирсов, и, по его словам, к тому моменту они пили несколько дней подряд.

Об этом пишет популярный телеграм-канал Mash.

Его и исполнительницу песни про «Ягоду-Малину» отвезли в наркологию, а оттуда Валентина попала в реанимацию, поскольку впала в кому. Сейчас её состояние крайне тяжёлое.

Ранее сообщалось, что в Москве с пробитой головой нашли известную певицу Легкоступову.

«Супруги несколько дней выпивали и не выходили на связь. Дочка вызвала скорую, обоих увезли в наркологическую клинику. Однако Фирсов сбежал, а состояние артистки резко ухудшилось. У Легкоступовой оказалась пробита голова, её перевели в другую больницу и срочно прооперировали. Певица в коме, мужа ищут», — говорилось в сообщении.