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Ирма Витовская перекрасила волосы в необычный цвет: как выглядит 45-летняя актриса после преображения

12.08.2020

Ради роли в новом фильме Ирма Витовская готова на кардинальные перемены.

Зачастую ради новых ролей актерам приходится прибегать к кардинальной смене внешности – набирать вес или наоборот худеть, полностью сбривать волосы или перекрашивать их в  необычный цвет.

Так, на днях одна из любимейших украинских актрис Ирма Витовская опубликовала в  Instagram новое фото, где предстала перед поклонниками в белой блузке в горох, которую дополнила коричневой жилеткой и оригинальными серьгами. Завершили образ насыщенный макияж с нарощенными ресницами и красной помадой. Особое внимание ее перекрашенные розовые волосы.

“Съемки”, – подписала фотографию актриса.

Как стало известно, сейчас 45-летняя Ирма снимается в психологическом триллере “Между нами”. Возможно, кардинальное преображение актрисы было предпринято ради новой роли в кино.

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