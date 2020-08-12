«Когда это прекратится»: водители зерновозов заявляют, что перегружать фуры их заставляют «хозяева»

В социальных сетях активно обсуждают тему нарушения весового режима грузов, который неизбежно приводит к разрушению дорог. При этом сами водители заинтересованы в соблюдении правил, в отличие от их руководства.

Среди нарушителей называют и известные агрохолдинги, сообщает УНН.

Редакция проанализировала комментарии в одной из социальных групп — «Зерновозы». На вопрос «Кто как думает, когда перестанут возить с перегрузкой? Когда это прекратится?» чаще всего звучит ответ: когда руководство компаний, в частности известных агрохолдингов перестанут заставлять водителей это делать.

«Когда перестанут покупать яхты и заводы. Не водитель везет перегрузки, а хозяин», — комментируют пользователи соцсети.

«Когда олигархи перестанут заставлять свои автопарки возить перегрузки», — добавляют они.

Звучат предложения штрафовать не только тех, кто возит перегрузки, но и тех, кто грузит и принимает такое перегрузки.

Среди нарушителей называют, например, известные в Украине агрохолдинг «Кернел» и логистическую компанию «Белтранс».

УНН запросил позицию этих компаний: готовы ли они отказаться от порочной практики разрушения дорог и публично задекларировать соблюдения общих правил перевозки груза. Ведь, сами водители, судя по всему, хотят ездить по хорошим дорогам, а разрушают их вынужденно.

Параллельно проблему решают и в Мининфраструктуры. Там понимают, что человеческий фактор сотрудников Укртрансбезпопасности не способен качественно контролировать перегрузки. Поэтому уже к концу года планируют запустить 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion. В первую очередь, говорит министр Владислав Криклий, они появятся в портовых городах.