С начала перемирия оккупационные войска на Донбассе потеряли 24 человека

За две с половиной недели перемирия вооруженные формирования России на Донбассе потеряли 9 человек погибшими и еще 15 ранеными.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Несмотря на то, что украинские военные соблюдают все меры полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, боевики продолжают нести потери личного состава, отметили в пресс-центре.

«По данным разведки Объединенных сил, за две с половиной недели перемирия подразделения противника из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрыва на неизвестных взрывчатых устройствах на своих позициях потеряли 9 человек погибшими и еще 15 ранеными», — говорится в сообщении.

В подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, употребление алкоголя и наркотиков, сообщили в ООС.