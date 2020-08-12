Балаган-шоу с заведомо известным победителем. Украинцы обсуждают выдвижение Притулы в мэры Киева

Вчера, 11 августа стало известно, что телеведущий, комик, актер и волонтер Сергей Притула будет баллотироваться от партии «Голос» на должность городского головы Киева.

Выдвижение Притулы не стало неожиданностью для общественности, ведь слухи об этом ходили уже давно. Однако с учетом того, что по состоянию на вчера реальных конкурентов на кресло мэра у действующего городского головы Виталия Кличко не было, данная новость вызвала немалый интерес среди пользователей украинского сегмента Facebook.

Одни считают кандидатуру Притулы достойной и всячески его поддерживают, другие же уверены – комикам при власти делать нечего.

Журналист Алена Яхно не считает кандидатуру Притулы выигрышной, так как он – не киевлянин.

Журналист Никита Пидгора также напомнил о малой родине кандидата.

Политолог Петр Олещук же наоборот, уверен, что Притуле под силу обыграть Кличко.

Политический аналитик Александр Кочетков пишет о политическом недержании у представителей шоу-бизнеса.

Политтехнолог Владимир Макаровский напомнил о ДТП с участием родственницы кандидата.

Блогер Антон Ходза предвкушает интересную кампанию.

Блогер Андрей Квитковский назвал Притулу клоном Вакарчука.

Журналист Олег Базар считает Притулу достойной альтернативой Кличко.

Журналист Евген Манженко обратился к своим подписчикам.

Политический и PR-консультант Ирина Серова пишет, что “Голос” пытается “выехать” на личном рейтинге Притулы.

Политический эксперт Марьян Ощановский требует от Притулы подтверждения серьезности намерений.

Об этом же пишет и журналист Ольга Лень.

Политик Андрей Лозовой шутит.

Частный предприниматель, бизнес-консультант Юрий Богданов считает, что у Притулы есть все шансы выйти во второй тур выборов городского головы.

Блогер, боец ВСУ Павел Тука пожелал Притуле удачи.

Журналист Виктор Литовченко считает позиции Кличко непоколебимыми.

Журналист Марина Данилюк-Ярмолаева назвала Притулу последней надеждой на “новые лица”.

Журналист, блогер Юрий Романенко пишет о бесперспективности оппозиции к Кличко.

Блогер, политический эксперт Назар Приходько уверен, что у Притулы нет шансов выиграть выборы.

Блогер Александр Волков напомнил о родственных связях Притулы с одиозным политиком.

Политический консультант Сергей Быков иронизирует по поводу занятости кандидата.

Политический аналитик Владимир Голобуцкий шутит о клоунах.

Правозащитник Сергей Наумович назвал выдвижение Притулы качественной конкуренцией.

Блогер Владимир Попов пишет о дуализме мнений.

Политолог Игорь Рейтерович иронизирует по поводу ситуации с выдвижением Притулы.

Пиарщик Катерина Рощук уверена, что у Притулы нет шансов выиграть выборы.

Политолог Виктор Таран назвал выборы в столице балаган-шоу с заведомо известным победителем.