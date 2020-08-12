Гвинет Пэлтроу показала, как выглядят ее мама и дочь

Девушки позировали в ярких летних образах.

Знаменитая голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, которая рассказала о сильной депрессии, поделилась трогательным снимком в Instagram. Звезда часто делится своими достижениями в сети, а также фото с детьми, однако ее маму поклонники видят редко, поэтому новый пост вызвал резонанс.

Для публикации позировало сразу три поколения: сама 47-летняя знаменитость, ее 16-летняя дочь Эппл и мама, 77-летняя Блайт Даннер. Данным кадром она анонсировала новую коллекцию платьев от бренда G. Label, которые будут представлены на ее сайте Goop.

Девушки моментально получили множество комплиментов от поклонников, которые подчеркнули, что между ними невероятное сходство.

В соцсети отметили, что с возрастом Эппл перенимает от матери общие черты лица. Напомним, помимо дочери актриса воспитывает 14-летнего сына Мозеса. Дети были рождены в браке с музыкантом, солистом группы Coldplay Крисом Мартином.