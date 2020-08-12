Кравчук пропонує нове формулювання замість “особливого статусу” Донбасу

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук пропонує ввести нове формулювання замість поняття “особливий статус” Донбасу.

Про це він розповів в інтерв’ю на телеканалі “ДІМ”.

Кравчук пропонує ввести нове формулювання – “особливий режим адміністративного управління”.

“Це буде в більшій мірі відповідати тим реформам, які відбуваються в Україні по місцевому самоврядуванню, а також нашим законам, які вже прийняті. А якщо ставиться завдання це питання внести до Конституції, як іноді ми чуємо з боку Росії, то це зараз нереально”, – наголосив Кравчук.