Судья Вовк отреагировал на объявление в розыск

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что от НАБУ не прячется и готов прийти на допрос в предусмотренном УПК порядке.

Об этом он написал в Facebook

«Я нахожусь в Украине, ни от кого не прячусь, адрес суда, полагаю, в НАБУ еще не забыли. (Конечно, не забыли, раз в год заходят обязательно). Я, как законопослушный гражданин, готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК», — написал чиновник.

Вовк подчеркнул, что уведомления о подозрении от НАБУ, врученного в установленном порядке, «так и не дождался». Такая же ситуация, подчеркнул он, и с другими судьями, объявленными в розыск.

По словам чиновника, те сотрудники суда, которые были вызваны на допросы в установленном законом порядке, пришли на них, но следователей НАБУ не заинтересовали – допросы перенесли на 18 августа.

Действия НАБУ Вовк расценивает как «вмешательство в деятельность судей», поэтому он планирует подать соответствующие заявления в правоохранительные органы.