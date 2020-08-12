Ефремов «исчез» из московской больницы

Известный российский актер Михаил Ефремов пропал из Боткинской больницы в которую его поместили после потери сознания в суде по делу о смертельном ДТП.

По словам инсайдеров, артист не числится в базе данных медучреждения «Данного пациента у нас нет», – заявил журналистам оператор контактного центра больницы.

Отмечается, что адвокат Эльман Пашаев пытался выяснить в юридическом отделе больницы, где находится актер, но его лишь попросили отправить письменный запрос. Пашаев полагает, что артиста могли увезти в другое медучреждение.