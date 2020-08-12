«Люди с криминальным прошлым»: Лукашенко придумал, как подавить протесты

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание «по актуальным вопросам».

Об этом передает корреспондент БЕЛТА.

«Как и договаривались мы с вами до выборов, что спустя несколько дней после электоральной кампании соберемся и обсудим актуальные вопросы функционирования нашего государства. Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Советом безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что основой и фундаментом всего и наиважнейшим вопросом, как и прежде, является функционирование экономики. «Поэтому правительству необходимо принять все необходимые дополнительные меры, если это нужно, для функционирования экономики», — поручил Президент.

«Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа, — подчеркнул белорусский лидер. — Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, «гуляй дядя по улицам и проспектам». Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться (надо. — Прим. БЕЛТА) на работу тем, кто не работает».

«И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно», — отметил Александр Лукашенко.

Он поручил правоохранительным органам и государственным структурам обеспечить исполнение данных указаний.

На совещании также обсуждались вопросы идеологии, кадровой политики и работы СМИ.