Михаил Ефремов перенес инсульт: адвокат рассказал, что сейчас с актером

У российского актера Михаила Ефремова, которого во вторник, 11 августа, госпитализировали из здания Пресненского суда в Боткинскую больницу Москвы, подтвердился инсульт.

Об этом сообщает Telegram-канал tv360ru со ссылкой на адвоката Ефремова, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в Москве в состоянии опьянения.

Как сообщил адвокат, у Михаила Ефремова подтвердился инсульт, сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Напомним, что вчера актер прибыл на судебное заседание, но смог выйти из автомобиля только с помощью судебных приставов. К нему вызвали скорую, после чего было принято решение о госпитализации.