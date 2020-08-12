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Кабмин передумал назначать Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА из-за его бизнеса

13.08.2020

Кабинет министров отозвал согласование кандидатуры Валерия Мищенко на должность губернатора Кировоградской области.

Об этом в среду, 12 июня, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в telegram-канале. 

По его словам, решение принято после того, как Мищенко заслушали на заседании правительства.

«Есть информация, что у кандидата существует конфликт интересов, поскольку он является владельцем бизнеса», — пояснил Немчинов.

Напомним, Кабинет министров 5 августа согласовал кандидатуру Мищенко на должность губернатора Кировоградской области. Он является владельцем ряда агрофирм в Кировоградской области.

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