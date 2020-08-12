Годовая зарплата начальника Службы по делам детей КГГА выросла более чем на 100 тысяч гривен

Годовая зарплата начальника Службы по делам детей Киевской горгосадминистрации (КГГА) Валерия Танцюры выросла более чем на 100 тыс.

Гривен – с 377 191 гривны за 2018 год до 486 461 гривну за 2019 год. В то же время годовой доход жены Марии от предпринимательской деятельности вырос на около 19 тыс. Гривен. Кроме того, сбережения семьи в банке выросли почти на четверть миллиона – с 505 тыс гривен до 740 тыс гривен. Семья Танцюр по-прежнему обходится без транспортных средств.

Об этом KV стало известно из декларации начальника Службы по делам детей и семьи КГГА Валерия Танцюры за 2019 год.

Согласно документу, за 2019 год начальник Службы по делам детей Киевской горгосадминистрации КГГА Валерий Танцюра заработал 486 461 гривну. Годом ранее – 377 191 гривну.

В то же время годовой доход жены Марии от предпринимательской деятельности за год вырос с 73 576 гривен до 92 647 гривен.

Проценты от Приватбанка выросли с 52 785 гривен в 2018 году до 68 874 гривен в 2019 году.

Сбережения семьи в банках выросли почти на четверть миллиона – с 505 тыс гривен до 740 тыс гривен.

Наличными семья хранит 9,5 тыс долларов и 84 тыс гривен.

Жене чиновника по-прежнему принадлежат две квартиры в Киеве площадью 42 и 72 кв. м.

Кроме того, семья Танцюр все так же обходится без транспортных средств.

Валерий Танцюра является членом Советов двух гражданских организаций: Всеукраинский общественный центр “Волонтер” и Всеукраинская молодежная общественная организация «Национальная Организация Скаутов Украины».

В начале июля KV сообщала, что в Киеве увеличилось количество случаев насилия над детьми. Более тысячи детей в Киеве имеют статус попавших в сложные жизненные обстоятельства.