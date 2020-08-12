В Китае нашли COVID-19 на упаковках замороженных морепродуктов

В китайском городе Янтай нашли вирус, который вызывает коронавирус (COVID-19) на упаковках замороженных морепродуктов.

Об этом сообщает Independent.

Упаковки были найдены в порту Далянь, куда они были импортированы из другой страны. В то же время, местные власти не раскрывает данные, с какой именно страны прибыла партия.

Власти уже опечатали замороженные морепродукты и поместили на карантин всех работников порта, которые занимались этими упаковками.

Отмечается, что ранее в этом месяце таможня в Даляне заявила, что нашла коронавирус на упаковках замороженных креветок с Эквадора, из-за чего Пекин полностью отменил импорт данного товара от трех эквадорских производителей.