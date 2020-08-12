«Катастрофический ущерб»: российский бизнес пережил худшее за 16 лет падение

Пандемия коронавируа нанесла «катастрофический ущерб» российскому бизнесу, который пережил рекордное за 16 лет ухудшение финансовых показателей.

Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое приводит сегодня РБК.

Совокупная прибыль российских компаний в марте-мае 2020 года упала на 67% в годовом выражении, что стало худшим результатом за всю историю наблюдений (16 лет).

Удар, полученный бизнесом, оказался втрое сильнее предыдущего кризиса, пик которого, по данным FinExpertiza, пришелся на 2017 год — тогда бизнес потерял 27% прибыли.

Общая прибыль российского бизнеса за весну 2020 года составила, по данным FinExpertiza, 1,4 трлн рублей и в номинальном выражении упала на 2,8 триллиона рублей. При этом более трети компаний получили убыток в размере 1,65 трлн рублей а оставшиеся — прибыль в размере 3,05 трлн рублей.

Март оказался провальным для бизнеса в целом — совокупный убыток за этот месяц составил 277 млрд рублей. Предыдущим полностью убыточным для российского бизнеса месяцем был январь 2015 года, когда российская экономика оказалась под ударом санкций, падения цен на нефть и девальвации рубля.

В 16 регионах финансовые показатели ухудшились настолько, что бизнес здесь сгенерировал чистый убыток, отмечает FinExpertiza.

Это Москва (убыток 85 млрд рублей), Ямало-Ненецкий АО (51,2 млрд), Республика Коми (19 млрд), Амурская область (13,2 млрд), Ненецкий АО (7,7 млрд), Томская область (7,6 млрд), Чечня (3 млрд), Дагестан (2,7 млрд), Северная Осетия (1,9 млрд) и Крым (1,88 млрд).

Убытки бизнеса в Ингушетии подскочили на 3260%, в Чечне — на 984%, в Ненецком АО, Амурской области и в оккупированном Россией Крыму — более чем на 300%.

Нарастить прибыль смогли лишь предприятия сферы сельского и лесного хозяйства и рыбоводства (8,3%), тогда как у остальных прибыль либо упала, либо сменилась убытком. Например, сфера общественного питания и гостиничного бизнеса получила убыток 45,5 млрд рублей.

«Главным генератором убытков за март-май 2020 года стала оптовая торговля природным газом. Из-за снижения цен на газ и падения спроса со стороны Европы убыток в этом секторе составил 231 млрд рублей», констатирует FinExpertiza.

Надежды, которые возлагали на стремительный или V-образный рост экономики после снятия карантинных ограничений, не оправдались, и уже очевидно, что российская экономика, бизнес и население будут еще долго преодолевать последствия пандемии COVID-19, отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

«К сожалению, сейчас мы видим, что перезапуск крупнейших экономик, а значит, и восстановление глобального спроса могут существенно затянуться и будут очень неоднородными. Восстановление же внутреннего потребительского спроса со стороны российского населения на фоне провалившихся доходов также будет крайне медленным», — говорит Трубникова.