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В Беларуси создают Фронт национального спасения от Лукашенко

13.08.2020

Оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало анонсировал создание Фронта национального спасения Беларуси для мобилизации народа против вновь избранного президента Александра Лукашенко.

Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

По словам Цепкало, целями фронта является мобилизация белорусского народа на борьбу против нарушения Конституции Республики Беларусь и насильственного захвата государственной власти Лукашенко; борьба за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Республики Беларусь и защита демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей.

Как сообщил Цепкало в видеообращении, он был вынужден покинуть Беларусь, объехал Россию, Украину, Польшу. На данный момент он находится в Украине, дальше планирует ехать в Литву и Латвию.

По его словам, он общался с белорусской диаспорой в этих странах, многие из них выражали заинтересованность в создании Фронта или Комитета национального спасения Беларуси, а также готовность помогать ему.

Цепкало подчеркнул, что Фронт должен подхватить эстафету, которую начали не зарегистрированные на выборы президента Беларуси кандидаты и продолжили три женщины, ставшие в оппозицию к Александру Лукашенко.

Цепкало отметил, что Комитет спасения должен требовать освобождения всех политических заключенных, амнистии экономических заключенных, проведения честных и прозрачных выборов.

Он заявил, что Комитет не считает Лукашенко легитимным президентом, а признает Светлану Тихановскую победителем на выборах.

Как сообщалось ранее, Цепкало рассматривался как один из главных конкурентов Лукашенко на выборах 9 августа. Однако 14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал его кандидатом в президенты — по официальной версии, из-за нехватки достоверных подписей, поданных в его поддержку.

Также ряд СМИ опубликовал новость о том, что на Цепкало подано заявление в милицию по фактам «противоправной деятельности» относительно политика. Тот якобы не оплатил услуги своего делового партнера, гражданина Турции.

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24 июля стало известно, что Цепкало покинул Беларусь и поехал в Москву вместе с детьми из-за опасений быть задержанным.

 

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