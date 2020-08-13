Чому ціни на нафту досягнуть лише 50 доларів за барель

Ціна нафти марки Brent, нарешті, подолала позначку в 45 доларів за барель. Багато експертів вважають, що нафта буде дорожчати і далі, досягнувши психологічно важливого рівня в 50 доларів за барель. Однак подальше зростання сумнівний.

Початок серпня принесло кілька позитивних новин для ринку нафти. Так, запаси нафти в США за минулий тиждень знизилися на 7,4 млн барелів. Це вдвічі більше, ніж очікували аналітики. А індекс ділової активності в промисловому секторі Китаю в липні виріс до максимуму за останні 9,5 років.

Ринок нафти “два місяці топтався на одній позначці, не в силах пробити 45 доларів за барель”. Інвестори побоювалися зростання видобутку за пом’якшень у ОПЕК+ з настанням серпня. “Однак статистика показала, що зростання запасів не сталося, ризики пом’якшилися”, – пояснює він.

На цьому тлі рекордні обсяги грошового стимулювання від світових Центробанків, нарешті, пішли і на ринок нафти, вважають аналітики. “Надрукованим грошей треба кудись діватися, нова готівку вже перегрела ціни на золото та інші метали”, – говорить Калачов.

“Липень стабільно показує відновлення промисловості. Це стало в принципі приводом для зростання цін на всі сировину, не тільки нафти. Крім того, інвестори в очікуванні девальвації долара вважають, що країни-споживачі збільшать закупівлі сировини”, – додає директор групи корпоративних рейтингів АКРА Василь Танурков.

“Ринок завдяки угоді ОПЕК+ і відновлення попиту перейшов у стан дефіциту, про що свідчить зниження товарних запасів у США. Це штовхає ціни вгору”, – погоджується директор групи з природних ресурсів і сировинним товарам агентства Fitch Дмитро Маринченко.

Ринок, на його думку, виходить з того, що попит на нафту продовжить відновлюватися, економіки будуть відкриватися. А повторне введення карантинних заходів в окремих країнах буде носити характер винятків.

Як зміняться ціни на нафту завдяки всім цим факторам

Названі фактори дозволять нафти перейти в діапазон 45-50 доларів за барель у найближчі місяці, солідарні співрозмовники ТАСС. “Якщо попит на нафту в світі продовжить відновлюватися набраними темпами, то “ліквідності на ринку достатньо, щоб підняти ціну ще”, – вважає Калачов. Танурков вважає “практично неминучим” зростання цін на нафту до початку 2021 року, так як баланс на ринку зміщується в бік дефіциту пропозиції.

Маринченко також вважає, що ціновий коридор 45-50 доларів за барель реалістичний для цього і наступного року. Але вище цього діапазону нафти буде піднятися складно через все ще великого обсягу товарних запасів нафти.