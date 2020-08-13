Росіяни рекордно заборгували

Борги росіян перед банками і микрофинансовыми организациями (МФО) досягли рекордного в XXI столітті рівня — у 19,9 трильйона рублів, випливає з даних Центробанку, опублікованих на його сайті.

З них на рублеву заборгованість припадає 19,7 трильйона рублів, на номіновану в іноземній валюті — 142,2 мільярда. З початку 2020 року зростання заборгованості склав 809 мільярдів рублів, або 4,2 відсотка. За останній рік її розмір збільшився на 2,1 трильйона.

Кредитне навантаження населення зросла, незважаючи на вжиті в минулому році регулятором заходи. З жовтня ЦБ ввів надбавки до ризик-коефіцієнтів для кредитів, виданих позичальникам з вже накопиченої навантаженням. Ризик-коефіцієнт множиться на величину кредиту при обчисленні нормативу достатності капіталу банку: в знаменнику формули вказується загальний обсяг активів (скоригований на ризик-коефіцієнти), в чисельнику — величина капіталу.

На даний момент норматив достатності капіталу для більшості банків дорівнює 9,5 відсотка, для системно значущих — восьми відсотків. Підвищення ризик-коефіцієнтів спрямоване на уповільнення темпів зростання кредитування — з тим, щоб запобігти кредитний бум і зберегти прийнятну якість обслуговування видаваних позик.

Борг нефінансового сектора, за даними ЦБ, на 1 липня становив 44 трильйона рублів: 36,8 трильйона припадало на заборгованість за кредитами, 7,1 трильйона — за облігаціями та іншими борговими цінними паперами.