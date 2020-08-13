На Львівщині чотири прикордонні дороги збудують за польські гроші

Наразі вже починається завезення іноземної техніки.

Про це інформує – Щоденний Львів з посиланням на Еспресо.Захід.

Дорога Мостиська–Краковець – одна з тих доріг, яку планують реконструювати за польські кошти. Нині проінспектувати роботи сюди приїхав міністр інфраструктури Владислав Криклій. Каже, торік було відремонтовано лише 27 кілометрів дорожнього покриття, а у 2020-му планують цифру збільшити вдесятеро.

«Попри коронавірус і кризу, нам вдалося зберегти 90 мільярдів гривень фінансування на ремонт доріг і реалізувати всі амбітні проекти, – зазначив міністр. – Окрім цього, наші польські партнери почали бачити правильні сигнали, оскільки в зоні ризику опинилися проекти по пунктах під’їзду до кордону. Цьогоріч не просто старт, а вже польські компанії почали завозити техніку, розгортати заводи для того, щоб розпочати будівництво. Вже восени, за підтримки нашого законодавчого корпусу, вдасться прийняти необхідні зміни до Податкового кодексу і зможемо запустити проекти під’їзних доріг до пунктів перетину кордону».

На частині Мостиська–Краковець роботи вже розпочалися. Тут повністю реконструюють дорожнє покриття. На відрізку дороги протяжністю 20 кілометрів велика кількість техніки і там вже прокладають асфальт. Наразі на відрізку реверсний рух і працює лише одна смуга для проїзду. На інший, де ще не прокладене покриття, підлаштована основа для асфальтування і відбувається сам процес.

Окрім дорожнього покриття, Владислав Криклій зупинився також і на безпекових компонентах. За словами посадовця, максимально швидко встановлюватиметься автоматична фото- та відеофіксація. Також – пішохідні переходи і автономне освітлення.

«Польські кредити є в активні фазі виконання, – підсумував керівник служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза. – Ми вже на завершальній стадії. На кінець місяця в Україні вже будуть польські працівники і ми розпочнемо активні будівельні роботи на ділянці Яворів – Грушів. По інших об’єктах: Смільниця – готуємо документи для отримання дозволу на початок робіт , Нижанковичі–Самбір – документи на експертизі, а Червоноград–Рава-Руська документи передаються на експертизу. Наразі передбачене фінансування на ремонт 242 кілометрів».