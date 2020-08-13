«Аппараты ИВЛ закончились, а койки ставим в коридор!» Реаниматологи рассказали о реальной ситуации с COVID-19 в Харькове

Після заяви заступника директора Департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації про те, що перевантаженість обласної інфекційної лікарні – це фейк, з редакцією Браузера зв’язалися місцеві лікарі.

Вони стверджують, що в реанімації складна ситуація, а пацієнтів доводиться підключати до апаратів ШВЛ навіть у відділеннях.

Що викликало гнів лікарів

11 серпня під час брифінгу заступник директора Департаменту охорони здоров’я ХОДА Геннадій Бондарчук розповів про ситуацію з коронавірусом в регіоні.

Заступник директора Департаменту охорони здоров’я ХОДА Геннадій Бондарчук. Скріншот з відео

За його словами, 518 пацієнтів з COVID-19 перебувають на стаціонарному лікуванні в медичних закладах області. Із загальної кількості хворих 265 – в обласній інфекційній лікарні.

Бондарчук зазначив, що Харківська обласна інфекційна лікарня переповнена пацієнтами з коронавірусом, оскільки потужності установи з початкових 200 ліжок збільшили до 300 і зараз нібито навіть є «резерв».

Інформацію про перевантаженість инфекционки чиновник і зовсім назвав фейком.

«Перевантаженість обласної клінічної інфекційної лікарні – це суто фейковая інформація», – заявив Бондарчук.

За його словами, по понеділках збільшення навантаження на лікарні відбувається з-за того, що пацієнти у святкові та вихідні дні не вважають потрібним звертатися за медичною допомогою.

В реанімації не вистачає медсестер і нічим вентилювати легені

Розгнівані словами чиновника облздраву лікарі зв’язалися з редакцією Браузера і розповіли, що зараз відбувається в обласній інфекційній лікарні. Зокрема – у відділенні інтенсивної терапії, де рятують хворих на COVID-19.

За словами медиків, реанімація розрахована на шість ліжок, але зараз розгорнуто 12 і ще одну поставили в коридорі.

«Тут лежать важкі пацієнти. Фактично, 12 хворих перебувають на штучній вентиляції легенів. Два-три людини на інвазивної вентиляції – на інтубаційної трубки, всі інші – на неінвазивної (через маску). На 13 важких хворих у реанімації всього дві медсестри», – розповіли медики.

Лікарі кажуть, що останнім часом збільшилася кількість пацієнтів з дихальною недостатністю, а апаратів не вистачає.

«За останній тиждень стало більше хворих з дихальною недостатністю. Зараз три-чотири людини знаходяться у відділеннях на апаратах ШВЛ. Розумієте? Не в реанімації, а у відділеннях! Більше того, у нас не вистачає апаратів штучної вентиляції легенів для тих, хто в них потребує! Днями ми вже зіткнулися: потрібно було вентилювати хворих, але все – апарати закінчилися!» – розповіли лікарі.

На їхню думку, в облвідділі не розуміють, яка ситуація склалася з лікуванням хворих COVID-19.

«Складається враження, що чиновники живуть в іншому вимірі. У нас не було апаратів і не було ліжок, а в облвідділі кажуть, що інформація про завантаженість – це фейк!» – додали реаніматологи.

Всі палати реанімації в Харківській обласній інфекційній лікарні заповнені

Також лікарі поскаржилися, що чиновники влаштовують акції «залякування» в лікарні.

«Коли в мережі з’явилася інформація, що у нас призначають ліки, якими треба було лікувати за протоколом, але їх у нас в той момент просто не було, деякі родичі пацієнтів поскаржилися «наверх». В результаті зняли заввідділення інтенсивної терапії – знайшли цапа-відбувайла», – розповіли вони.

Також після кожної публікації журналістів про обласній інфекційній лікарні влаштовують перевірки. Однак їх мета, на думку лікарів, не має нічого спільного з декларованою.

«Після публікацій у ЗМІ чиновники просто прикривають свою, вибачте, ж*пу. Надсилають у лікарню комісії, які вишукують всілякі дрібниці. Наприклад, в історії хвороби не було вказано номер паспорта. Послухайте, а яке відношення це має до перебігу хвороби? Так що не сумніваємося, що після цієї публікації на OBOZREVATEL до нас знову прийдуть і почнуть вилучати історії, вишукувати всілякі дурниці. Але і мовчати ми не можемо», – кажуть лікарі.

Відділення інтенсивної терапії, де рятують життя хворих COVID-19

Область під ударом

Як повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі, за останню добу в регіоні зареєстровано 139 нових випадку коронавіруса і 156 нових підозр, п’ятеро хворих померли.

Всього хворих за весь період – 5 170, з яких 151 чоловік помер, а 2 550 одужали.

Ситуація з коронавірусом в Харківській області. Графіка – Лабораторний центр

Що далі?

Епідемія коронавіруса в Україні продовжує розвиватися досить швидкими темпами. Харківська та Одеська області демонструють найвищі темпи за зараженості серед регіонів з високим рівнем ураженості.

Про це розповів віце-президент НАН, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній.

«З середини червня в Україні була стійка тенденція до зниження, а вже через місяць вона змінилася на протилежну. Статистика по країні за останній тиждень демонструє стійке зростання, хоча середнє значення кількості нових інфекцій виявилося трохи нижчим, ніж ми очікували. Серед регіонів з високим рівнем ураженості найшвидші темпи поширення епідемії в Харківській та Одеській областях», – повідомив Загородній.

Епідемія коронавіруса в Україні продовжує розвиватися досить швидкими темпами

Згідно з прогнозом робочої групи Національної академії наук математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавіруса SARS-CoV-2 в Україні, найбільше хворих буде на Львівщині, Івано-Франківщині, Одещині, Харківщині та в Києві.