В Минске жестко задержали двух украинских волонтеров

В Минске силовики задержали двух украинских волонтеров. Об этом сообщает «hromadske».

Речь идет о членах благотворительной организации «Восток SOS» – Константине Реуцком и Евгении Васильеве.

Издание отмечает, что сейчас журналисты пытаются связаться с посольством Украины в Беларуси, однако там не отвечают.

⚡️В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn

— hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

В Министерстве иностранных дел Украины подтверждают информацию о задержании граждан Украины Константина Реуцкого и Евгения Васильева в Минске.

«12 августа ориентировочно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины — Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси предпринимает меры по установлению места и условий содержания задержанных украинцев. Подробная информация будет предоставлена дополнительно», — сообщается в микроблоге МИД Украины в Twitter в среду.

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, в свою очередь, сообщила, что задержанные являются украинскими журналистами, и они не были аккредитованы в республике.

«К сожалению, они не были аккредитованы. Я повторю слова главы МВД Юрия Караева, что наша принципиальная позиция — журналистов не трогать. Но в данном случае они нарушили административное законодательство, так что их опустят — но скорее всего, после составления протокола. Мы постараемся, чтобы это произошло как можно быстрее», — сказала Чемоданова, комментируя задержание Реутского и Васильева.