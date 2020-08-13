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Онкологи назвали самые опасные виды рака

13.08.2020

Эти разновидности онкологии сложно обнаружить.

Смерть от рака поджелудочной железы занимает одну из лидирующих позиций. Как правило, при появлении первых симптомов люди не спешат за помощью к врачу, так как признаки онкологии совпадают с обычным отравлением или расстройством желудка. В результате заболевание зачастую обнаруживается на поздней стадии, когда болезнь уже неизлечима.

Второе место по опасности занимает рак печени и печеночных протоков. Чаще всего эта патология встречается у людей, злоупотребляющих алкоголем. Медики утверждают, что при развитии этого заболевания никаких болей в области печени не ощущается, поэтому зачастую онкология печени выявляется на последнем этапе формирования.

Еще одна распространенная и незаметная форма рака — это рак пищевода. Его может спровоцировать неправильное питание, алкоголизм, курение и ряд других вредных привычек. Самый главный симптом этой болезни — усталость. Впрочем такой признак характерен для многих заболеваний самого разного характера. Люди не всегда спешат за консультацией специалиста, когда чувствуют хроническую усталость и апатию. Однако при раке пищевода пациент начинает резко терять вес и аппетит, на что стоит обратить внимание.

Фото: pixabay.com

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