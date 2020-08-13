Добровольцы российской вакцины от коронавируса рассказали о побочных эффектах

Российская вакцина от коронавируса имеет множество побочных эффектов. Об этом рассказали добровольцы, которые уже ее испытали, передает издание Такие дела.

Так, 24-летний выпускник Сеченовского университета Андрей Вольников рассказал, что добровольцы были разделены на две группы. В первой группе тестировали однокомпонентную вакцину, во второй — двухкомпонентную.

Молодой человек был в первой группе. После введения вакцины у него начала болеть голова и чувствовалась ломота мышц. Другой доброволец 37-летняя Анна Куткина рассказала, что в день введения вакцины она также чувствовала головную боль и ломоту в теле, при этом температура повысилась до 38 градусов.

В инструкции к препарату указано, что вакцина может давать следующие побочные эффекты: озноб, повышение температуры тела, общее недомогание, боль в месте инъекции, отечность, тошнота, снижение аппетита.

«У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови», — говорят разработчики препарата.