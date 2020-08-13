Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Беларуси

В Литве полагают, что Беларусь должна провести новые выборы президента республики, так как предыдущие не были свободными и демократическими.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, пишет .

Кроме того, МИД Литвы призывает белорусские власти прекратить насилие, отпустить всех задержанных и начать диалог с оппозицией.

Что касается оппозиционной кандидатки на выборах Светланы Тихановской, которая была вынуждена выехать, ее, по данным МИД Литвы, поставили перед выбором: или покинуть страну, или «другие, не очень удобные варианты».

А президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии, сообщает ТАСС.

По его словам, план деэскалации содержит три пункта. Во-первых, власти Беларуси должны прекратить применение силы против своих граждан. Во-вторых, освободить задержанных и политзаключенных.

«В-третьих, белорусские власти должны возобновить диалог со своим гражданским обществом. Формирование национального совета из представителей правительства и гражданского общества могло бы стать подходящим решением в этом направлении», — сказал Науседа.

По его словам, президенты Литвы, Латвии и Польши готовы выступить посредниками в урегулировании кризиса в Белоруссии.

Науседа также сообщил, что при провале посреднической инициативы против Белоруссии могут быть введены европейские и национальные санкции.