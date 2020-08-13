В одном из районов Киева произошла авария на трубопроводе, но коммунальщики сами не знают есть ли в домах вода

Часть домов в одном из районов Киева могут оставаться без воды на протяжении двух дней, пока не ликвидируют аварию на водопроводе. О ситуации рассказали в пресс-службе Киевводоканала.

“Из-за аварийной ситуации, которая сложилась на водоводе диаметром 1000 мм временно будет понижено давление в сети и возможно ухудшение качественных показателей питьевой воды”, — рассказали в сообщении.

Будет ли точно вода в части киевского района коммунальщики не знают. На сайту опубликовали список адресов, в которых она может отсутствовать:

Список адресов. Фото: vodokanal.kiev.ua

Список адресов. Фото: vodokanal.kiev.ua

Отмечается, что аварийную ситуацию будут ликвидировать два дня. Ремонтные бригады уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений. При необходимости в службе предложили воспользоваться бюветами, карта расположений которых есть тут.

Авария на водопроводе. Фото: vodokanal.kiev.ua