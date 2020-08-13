Зеленский подписал закон об оборонных закупках: что он предусматривает

Президент Владимир Зеленский подписал закон об оборонных закупках. Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении во время заседания 17 июля голосами 276 народных депутатов.

Законопроект призван системно снизить уровень секретности закупок вооружения и военной техники. Он определяет принципы планирования, порядок формирования объемов и особенности закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения, сообщает Офис Президента Украины.

Перед этим его пытались принять еще в мае, однако тогда парламентарии выступили против. Теперь, после доработки, его одобрили со второй попытки.

Что предусматривает законопроект

Как отмечается в пояснительной записке к документу, законопроект предусматривает эффективные механизмы защиты отечественного производителя путем учета интересов исполнителей госконтрактов по закупке товаров, работ и услуг оборонного назначения.

Среди прочего законопроект предусматривает возможность корректировки цен в случае существенных изменений в финансово-экономических условиях выполнения контрактов.

Поэтому он должен уменьшить коррупционные риски, сделать закупки оборонной продукции более прозрачными и укрепить обороноспособность Украины. После первого чтения в документ внесли 470 поправок, всех их от декабря 2019 парламентарии успели обработать.

Принятие этого закона должно обеспечить гармонизацию правил оборонных закупок со стандартами стран-партнеров НАТО и ЕС в части, касающейся оборонной директивы.

Согласно этому закону, заказчики будут более тщательно определять, действительно ли какая-то закупка должна получить гриф секретности. При этом ряд других изменений предполагает уточнение критериев, по которым происходит засекречивание в сфере обороны, а также изменений, которые позволят сделать слишком размытые критерии более конкретными.

Внимание! Оборонный бюджет Украины в 2020 году составляет 245,8 миллиарда гривен, что на 30 миллиардов гривен больше, чем в 2019-м. Кроме того, планируется, что на 90% оборонные нужды будут удовлетворять украинские государственные и частные предприятия, а 10% обеспечат иностранные компании, которые предоставят ту продукцию, которую в Украине не производят.