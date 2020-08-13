Экс-чиновник предлагал взятку за то, что мы не будем инвестировать в Украину, – Пономарев

Один из бывших чиновников Украины предлагал компании Ильи Пономарева взятку за то, чтобы тот не инвестировал в нашу страну.

Об этом экс-депутат Госдумы и предприниматель рассказал в интервью изданию «Гордон». По его мнению, такое происходит из-за того, что так называемая украинская элита хочет грабить страну в одиночку.

«Я впрямую цитирую одного из представителей предыдущей элиты, которая уже находится не у власти, но который является одним из крупных украинских бизнесменов. Это просто его дословная цитата. Один из бывших чиновников мне предлагал взятку за то, что мы не будем инвестировать в Украину. Он предлагал проинвестировать в нашу компанию при условии, что мы будем инвестировать в другую страну», – заявил он.

Пономарев также сказал, о какой сумме шла речь.

«Нам тогда нужно было поднять деньги, $10 млн, для создания Trident. Он сказал, что закроет эти потребности при условии, что мы будем инвестировать не в Украину. Вот… Конечно, не звучало слово «взятка», то есть не мне в карман, а инвестиции в компанию», – прояснил предприниматель.

Он также сказал, что ему рекомендовали присмотреться к другим странам.

«Вы же умные, – говорил он, – придумаете сами. Есть прекрасные страны: Словакия, Польша, Соединенные Штаты, Оман, например». Было и такое…» – заключил бизнесмен.