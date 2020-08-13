В Україні планують поновити виробництво вакцин

В Україні планується поновити виробництво вакцин.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Нам потрібне власне виробництво вакцин… У нас зараз є чітке розуміння, як потім виллється в стратегію щодо початку виробництва вакцин на території країни, на наших потужностях, з одного боку. З іншого боку, це завдання максимально створити умови для наших науковців, щоб вони, дійсно, почали створювати вакцини”, – сказав Степанов.

Він поінформував, що минулого тижня провів зустріч з представниками фармацевтичних компаній “Фармак”, “Лекхім”, “Біолік”, а також установ Національної академії наук, зокрема Інституту мікробіології та вірусології НАНУ, на якій обговорювалося питання поновлення виробництва вакцин в Україні.