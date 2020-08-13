В Киеве полиция нашла двух девочек брошенными под магазином: бабушка написала отказ от детей, а мать исчезла

Правоохранители нашли брошенными двух маленьких детей рядом с магазином в Оболонском Районе.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

В среду, 12 августа, в полицию поступило сообщение от очевидцев, что в Киеве на улице Пивничной стоит коляска с двумя маленькими детьми.

«К Оболонскому управлению полиции поступило сообщение о том, что рядом с магазином на улице Пивничной длительное время находится коляска с двумя маленькими детьми. Через несколько минут после получения информации полицейские разыскали родственницу девочек и установили обстоятельства, при которых она их оставила», — сказано в сообщении.

Как стало известно, семья детей долгое время состоит на учете с пометкой как таковая, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах. Причина — родители не исполняли своих обязанностей.

«Нам женщина объяснила, что дочь оставила у нее детей и около двух месяцев она не появляется дома и не интересуется малышами. Следовательно, женщина попросила забрать сестер, написала официальный отказ и передала их на попечение государству», — рассказали в полиции.

Затем девочек осмотрел врач, а после их доставили в одно из медзаведений Киева, где они будут пребывать временно.