У пенсіонерки з Китаю знову виявили COVID-19 через пів року після одужання

Мешканка китайської провінції Хубей, яка перенесла інфікування коронавірусом пів року тому, знову здала позитивний тест на COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

Уперше коронавірус у 68-річної пенсіонерки з міста Цзінчжоу виявили 8 лютого. Після кількох місяців лікування вона одужала.

Проте 9 серпня жінку знов госпіталізували з огляду на погане самопочуття. Вона здала тест на коронавірус, який виявився позитивним. Зазначається, що зараз жінка перебуває на лікуванні в режимі ізоляції.

Всі, з ким вона контактувала, вже здали тести на коронавірус – і ні в кого інфікування не підтвердилося.