Спутниковые снимки показали повреждения ядерного объекта КНДР

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что недавнее наводнение в Северной Корее, возможно, повредило насосные станции, подключенные к главному ядерному объекту страны в Йонбене.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на американский сайт 38 North, занимающийся проблемами КНДР. Проанализировав спутниковые снимки от 6 августа, эксперты сайта заявили, что вода “достигла двух насосных станций, обслуживающих реакторы” на ядерном комплексе в Йонбене.

“Снимки от 6 августа, по сравнению с изображениями от 22 июля, показывают резкое повышение уровня воды в реке Кулен, которая протекает рядом с комплексом Йонбен”, – отмечается в статье. Пятимегаваттный реактор, который, как полагают, используется для производства оружейного плутония, по-видимому, уже некоторое время не работает, а экспериментальный легководный реактор еще не запущен, но повторение подобного наводнения потребует остановки реактора, уточняют эксперты.

“Повреждение насосов и трубопроводов внутри насосных станций самое уязвимое место для реакторов. Если бы реакторы работали, то невозможность их охлаждения потребовала бы их остановки”, – говорится в докладе. На Корейский полуостров обрушились продолжительные дожди, вызвавшие наводнения и оползни, которые привели к разрушениям и гибели людей как в Северной, так и в Южной Корее. Йонбен – крупнейший ядерный объект КНДР, основанный в 1964 году.

По итогам второго саммита США-КНДР северокорейская сторона заявляла, что Пхеньян был готов “навсегда и полностью” закрыть ядерные объекты в Йонбене в обмен на частичное снятие международных санкций. Соглашение в ходе саммита достигнуто не было.