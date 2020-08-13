Анджеліна Джолі відмовилась від судді, що вів справу про розлучення: відома причина

Голлівудська акторка попросила відсторонити від справи суддю через розбіжності в інтересах. Жінка стверджує, що він приховав свої ділові стосунки з адвокатом Пітта.

Видання The Daily Mail повідомило, що приватний суддя Джон Аурдеркірк надто пізно повідомив стороні Джолі про його робочі відносини з адвокатом Пітта. В документах, оприлюднених Верховним судом Лос-Анджелеса, зазначено, що з цих причин Джолі відмовляється від послуг судді, оскільки ця інформація є важливою у ході слідства. Оскільки зв’язок з Піттом може вплинути на об’єктивність судді щодо Анджеліни.

Не важливо, чи упереджений суддя Аурдеркірк, чи ні. Важливо те, що відповідно до законів штату Каліфорнія, особа, якій відомо всі факти справи і має сумніви щодо здатності судді залишатися неупередженим, може його дискваліфікувати,

– пише Джолі.

Що відомо про шлюб Анджеліни Джолі та Бреда Пітта?

Пара познайомилась на зйомках фільму “Містер і місіс Сміт”. Вони одружилися 2014 року. Пара вирішила розлучитися 2016 року через непримиренні розбіжності у поглядах. Розлучення 45-річної Анджеліни Джолі та 56-річного Бреда Пітта називають одним з найдовших у Голлівуді. Шанувальники навіть прозвали цю історію “Сагою про Бранджеліну”.



У них є троє дітей: 14-річна Шайло, 11-річні двійнята Вів’єн та Нок. Також актори всиновили 18-річного Меддокса, 16-річного Пакса і 15-річну Захару. Однак, ЗМІ повідомляли, що нещодавно пара пройшла курс сімейної терапії, яка допомогла обом батькам.