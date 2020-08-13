Украинские правозащитники потребовали от власти Беларуси немедленно отпустить своих задержанных коллег

Украинские правозащитники потребовали от власти Беларуси немедленно отпустить своих безосновательно задержанных коллег – Евгения Васильева и Константина Реуцкого (на фото), представляющий благотворительную организацию “Восток SOS”.

12 августа украинские правозащитники, которые на законных основаниях находились на территории Беларуси и не совершали никаких противоправных действий, были жестко и произвольно задержаны в Минске возле Площади Победы сотрудниками дорожной службы, что зафиксировано на видео свидетелями. Сейчас их местонахождение неизвестно, связь с ними отсутствует.

Об этом KV стало известно из открытого заявления благотворительной организации “Восток SOS”.

“Мы, украинские правозащитные и общественные организации, требуем от белорусских властей немедленно и безусловно освободить граждан Украины, украинских правозащитников Евгения Васильева, координатора Благотворительного фонда “Восток SOS”, и Константина Реуцкого, председателя правления Образовательного Дома прав человека в Чернигове, исполнительного директора Благотворительного фонда “Восток SOS”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 12 августа 2020 около 17:40 украинские правозащитники, которые на законных основаниях находились на территории Беларуси и не совершали никаких противоправных действий, были жестко и произвольно задержаны в Минске возле Площади Победы сотрудниками дорожной службы, что зафиксировано на видео свидетелями. Сейчас местонахождение Евгения и Константина неизвестно, связь с ними отсутствует.

“Учитывая зафиксированные факты масштабных нарушений прав человека, которые происходят в Беларуси в последние дни, очевидно непропорциональное и незаконное применение силы со стороны правоохранителей, мы глубоко обеспокоены судьбой наших коллег, сохранением их здоровья и жизни”, – также говорится в заявлении.

В связи с этим украинские правозащитники требуют от белорусских властей немедленного освободить безосновательно и незаконно задержанных граждан Украины Константина Реуцкого и Евгения Васильева и проинформировать посольство Украины в Беларуси о месте их нахождения и основания задержания.

Также правозащитники просят украинский МИД обратиться с запросом к власти Беларуси с требованием немедленного освобождения Реуцкого и Васильева и принять все меры для установления места их пребывания.

Кроме того, правозащитники обратились к правительствам стран Европейского Союза, Великобритании, Швейцарии, США, Канады с просьбой потребовать освобождения указанных лиц и усилить санкции против должностных лиц Беларуси, причастных к политически мотивированным преследованиям граждан.

У международных организаций украинские правозащитники попросили поспособствовать обеспечению работы независимых мониторинговых миссий по правам человека на территории Беларуси и усилить международное влияние на Беларусь с целью привлечения к ответственности и прекращения противоправного использования силы в отношении граждан, которые вышли на мирный протест против фальсификации результатов выборов.

Как сообщала KV, в ночь на 10 августа в столице Беларуси Минске силовики избили украинского журналиста информационного агентства Associated Press Мстислава Чернова. К счастью, обошлось без переломов или тяжелых травм, журналист не находится под стражей.