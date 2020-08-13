Норма превышена в 30 раз: патрульные в Харькове остановили смертельно пьяного водителя

Харьковские полицейские 11 августа вечером остановили автомобиль Volkswagen в Основянском районе города за езду без включеных фар. Об этом сообщила патрульная полиция Харьковской области, передает FaceNews.ua.

Во время общения с водителем полицейские выяснили, что он пьян. Задержанный согласился тест на алкоголь с помощью газоанализатора Драгер.

Прибор показал результат в виде трех вертикальных стрелок, что означает свыше шести промилле алкоголя в крови. Допустимая норма таким образом была превышена в 30 раз.

Полицейские составили на водителя Volkswagen административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ч.1 ст.130 КоАП).

Отметим, что одна бутылка водки объемом 0,5 л содержит 2,5 промилле этанола. Смертельная доза алкоголя для человека в литрах равняется 1,5 л водки, выпитой не более чем за 5 часов.