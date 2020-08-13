Суд відкрив справу про банкрутство ТОВ «Азовська нафтова компанія»

5 серпня Госпсуд Донецької області відкрив провадження в справі №905/960/20 про банкрутство ТОВ «Азовська нафтова компанія» та визнав вимоги Альфа-Банку як ініціюючого кредитора на 790,8 млн грн.

Згідно з судовими матеріалами, первинним кредитором був Укрсоцбанк.

У 2016 році Укрсоцбанк заявляв про перехід під контроль невідомих ТОВ «Азовська нафтова компанія» (АНК, Маріуполь), нерухоме майно і обладнання якого, згідно з відкритим виконавчим провадженням, описано, заарештовано і було заставним майном банку. Як тоді зазначалося, за інформацією банку, АНК захопили 30 невідомих осіб у масках, озброєних автоматичною нарізною зброєю з підствольними гранатометами: вони прибули на територію АНК на двох мікроавтобусах, двох легкових автомобілях та позашляховику «Хаммер» з крупнокаліберним кулеметом.

У держреєстрі засновником ТОВ «Азовська нафтова компанія» вказана кіпрська компанія “Вейлпауер Лімітед”, а кінцевим бенефіціаром — Абрахам Томпсон (США).