В Киеве мужчина во время ссоры с матерью ремнем связал ей руки

В Киеве правоохранители составили протокол на мужчину, который во время ссоры ремнем связал матери руки. Таким образом горе-сын пытался «успокоить» женщину.

В дежурную часть полиции Киева обратилась женщина и сообщила о семейной ссоре брата с матерью в квартире на улице Митрополита Липкивского. Сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

По словам полиции, между женщиной и 36-летним сыном возник спор, в ходе которой родственник решил «успокоить» мать и ремнем от дорожной сумки связал ей руки. Работники полиции немедленно вмешались в ситуацию: умерили дебошира, а 62-летней потерпевшей вызвали врачей, которые оказали ей необходимую медицинскую помощь на месте.

На горе-сына сотрудники полиции составили протокол по статье 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также вынесли срочное запрещающее предписание. Кроме этого, полицейские провели с мужем профилактическую беседу о недопущении подобных инцидентов.

В случае противоправных действий в семье сообщить о преступлении можно, позвонив на бесплатную национальную «горячую линию» по предупреждению домашнего насилия 0800500335 (для стационарных телефонов) и 116 — 123 (для мобильных телефонов), бесплатное «горячую» линию для жертв домашнего насилия 15 — 47 (круглосуточно) и получить бесплатную правовую помощь по номеру 0800213103 (круглосуточно) или по телефону 102.