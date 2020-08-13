Порошенко в июле заплатил более полумиллиона за образование детей

Экс-президент, а ныне народный депутат Петр Порошенко (ЕС) в июле на услуги образования потратил 504 608 гривен. Он заплатил два равных платежа по 252 304 грн. Об этом стало известно из существенных изменений в его декларации, которые он подал на сайт НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции).

В документе не указано, кем именно и где осуществляется учебный процесс. Скорее всего, речь идет о детях Порошенко, которые получают образование за границей. Так как похожие платежи народный депутат совершал и в марте, но тогда он выложил из своего бюджета 683 644 гривны.

Как мы уже писали, Евгения и Александра, дочки пятого президента учатся в Великобритании. Саша Порошенко получает высшее образование в Университетском колледже Лондона (UCL — University College London). Образование здесь отнюдь не из дешевых: год бакалавриата для иностранцев стоит $23 975 или почти 660 000 гривен по курсу НБУ на 13.08.2020 года. Отдельно оплачивается проживание в общежитии — от $1077 до 2160/месяц в зависимости от выбранных условий.

University of the Arts London (Лондонский Университет Искусств) выбрала Евгения, еще одна дочь нардепа. Известно, что Женя Порошенко выбрала факультет «Анимация». Год бакалавриата для иностранцев стоит £19 350 или почти 695 000 гривен.