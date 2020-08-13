У Cargill серьезные проблемы с репутацией: корпорация уличена в нарушении законов Украины

Украинское подразделение американской корпорации Cargill нанесло, похоже, урон репутации свой материнской компании.

Причиной тому стали неоднократные обвинения в неуплате налогов и признанная Верховным судом незаконной сделка Cargill и «Яблуневого дара» по «схлопыванию» кредитов ликвидированного «Дельта банка».

О том, что сделка таки незаконная и Фонд гарантирования боролся за признания ее таковой не один год, сообщила руководитель ФГВФЛ Светлана Рекрут. Она пояснила, что сделка между Cargill и производителем соков грубо нарушила закон « О гарантировании вкладов». И такое решение суда, очевидно, не может не ударить по репутации американской корпорации, для которой соблюдение законов – главный принцип ведения хоздеятельности.

Помимо незаконной сделки, украинская структура Cargill не прекращает фигурировать в уголовных делах по факту неуплаты налогов. Причём в некоторых решениях суда утверждается, что Cargill напрямую работал с «фонарями» – компаниями, которые изначально создавались для мнимых финансовых операций с целью оптимизации налогообложения.

Также известно, что Cargill поддерживает “черных” контрагентов в секторе АПК, которые также укрываются от уплаты налогов и возврата средств кредиторам. Подобные схемы являются ни чем иным, как подпиткой «чёрного» сектора экономики Украины, включая АПК. Такая ситуация может пошатнуть авторитет корпорации Cargill, у которой кредитуется даже правительство Украины.