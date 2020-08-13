У США з’явиться аналог Євробачення

У США з’явиться аналог міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. Американський аналог популярного музичного міжнародного змагання, який отримав назву American Song Contest, буде запущений у наступному році. Про це в п’ятницю, 7 серпня повідомляє видання Variety.

В американській версії змагатися за перемогу будуть представники 50 штатів. Узяти участь зможуть сольні виконавці, дуети та групи до шести осіб.

Складатися конкурс буде з відбіркових турів, півфіналів та великого фіналу.

За даними видання, до проведення American Song Contest буде створена академія, присвячена конкурсу. Члени цієї академії будуть відбирати з артистів і діячів культури журі.

«Уявіть, якби музика була олімпійським видом спорту й артисти з усього світу об’єдналися в боротьбі за золото. Це і є конкурс Євробачення. Американська версія буде відрізнятися від усього, що ви бачили раніше по американському телебаченню, поєднуючи азарт Березневого безумства (чемпіонат з баскетболу серед чоловічих збірних 1-го дивізіону NCAA) і плей-офф НФЛ з артистизмом і красою музичних виступів світового рівня», — зазначили продюсери проекту.