В Минздраве назвали дату запуска электронных больничных

Министерство здравоохранения анонсировало полное объединение электронных больничных с сервисом eHealth в начале 2021 года.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер во время брифинга в четверг, 13 августа. Трансляцию вел телеканал NEWSONE.

По его словам, во время тестирования данной системы были выявлены некоторые недостатки. После этого их начали устранять.

«Завершено тестирование упрощенной модели системы электронных больничных. Оно выявило определенные недостатки, которые будут устранены, и с начала 2021 планируется полноценный запуск е-больничных с полной интеграцией в eHealth», — рассказали в Минздраве.

Кроме этого ведомство в сентябре 2020 запускает получение свидетельства о рождения в рамках программы «еМалятко».