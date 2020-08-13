Порошенко и Зеленский снова вышли бы во второй тур выборов президента – опрос

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, во второй тур снова вышли бы пятый президент Петр Порошенко и действующий глава государства Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова и Центром SOCIS с 21 по 28 июля.

Согласно результатам, среди тех, кто определился и пойдет на выборы, за Зеленского готовы отдать голоса 33,4%, за Порошенко – 17,8%.

Порошенко и Зеленский снова вышли бы во второй тур выборов socis.kiev.ua

За Юрия Бойко готовы проголосовать 15,7%, за Юлию Тимошенко – 8,8%. Игорь Смешко – 7%, Анатолий Шарий и Олег Ляшко – по 2,9%, Андрей Билецкий – 1,0%, другой кандидат – 10,5%.

Результаты опроса Центра Разумкова и SOCIS socis.kiev.ua

В то же время, опрос показал, что 57,9% опрошенных поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, 26,9% – против. 47,7% опрошенных готовы проголосовать за вступление Украины в НАТО, против – 32,8%.

Результаты опроса Центра Разумкова и SOCIS socis.kiev.ua

59,5% опрошенных считают Россию страной-агрессором, а 23,8% считают РФ соседской страной, с которой надо поддерживать хорошие отношения, для 9,1% опрошенных Россия является братской страной.

Результаты опроса Центра Разумкова и SOCIS socis.kiev.ua

64,5% опрошенных считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком. 17,7% допускают для русского языка статус официального в отдельных регионах, 15,2% считают, что в Украине должны быть два государственных языка.

Результаты опроса Центра Разумкова и SOCIS socis.kiev.ua

Опрос проводился с 21 по 28 июля 2020 методом интервью «face-to-face». Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет. Результаты представляют взрослое население Украины в целом (старше 18 лет) без учета неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей, по таким показателям как возраст, пол, тип поселения (город/село) и разделение страны на области.