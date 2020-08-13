На Киевщине при ремонте дорог растратили миллион

В селе Бородянского района Киевской области на ремонте дорог растратили почти 1 миллион гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области в четверг, 13 августа.

“По данным следствия, в 2015 году директор предприятия составил и подписал акты приема выполненных подрядных работ и справки об их стоимости, в которые внес ложные сведения об осуществлении капитального ремонта улиц в одном из сел Бородянского района.

Фактически большая часть ремонтных работ выполнена не была. В результате неправомерных действий обвиняемого произошла растрата бюджетных средств на сумму почти 1 млн гривен”, – сказано в сообщении.

Теперь обвинительный акт по растрате подрядчиком чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, и служебному подлогу направлен в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.