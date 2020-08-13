Украинцам расширили список стран для путешествий: МИД обнародовал перечень

Сейчас в условиях карантина из-за пандемии COVID-19 украинцы могут путешествовать в 42 страны мира. Из них четыре стали доступными для въезда нашим гражданам в течение последней недели.

Об этом сообщил на брифинге 13 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что мониторить перечень этих государств можно с помощью онлайн-карты на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Страны, которые открыты для путешествий украинцам. На прошлой неделе таких было 38. За неделю их количество увеличилось на четыре. Добавились Республика Армения – туда можно прибыть при условии 14 дней самоизоляции – и три малопопулярные среди украинцев. Это страны Буркина-Фасо, Того и Чад», – отметил Кулеба.

Кроме того, украинцам разрешен въезд в Албанию, Антигуа и Барбуду, Афганистан, на Багамские острова, в Беларусь, Болгарию, Бурунди, Великобританию, Египет, Замбию, Ирак, Иран, Ирландию, Камбоджу, Кению, на Коморские острова, в Ливан на Мальдивы, в Мексику, ОАЭ, Пакистан, Пуэрто-Рико, Республику Корею, Северную Македонию, на Сейшельские острова, Сент-Люсию, Сербию, Словению, Сомали, Танзанию, Тунис, Турцию, Черногорию, США, Эквадор, Эфиопию, Южный Судан, на Ямайку.