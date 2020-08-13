Даша Квіткова показала себе у весільній сукні

Вчора Нікіта Добринін та Даша Квіткова відгуляли своє весілля. Закохані познайомились на відомому українському телепроєкті “Холостяк”, де телеведучий був головним героєм, а дівчина в підсумку стала переможницею.

Через пандемію коронавірусу парі постійно доводилось переносити святкування. Врешті решт закохані не витримали та одружилися в травні цього року. Проте, бажання влаштувати свято в першу чергу для себе, своїх рідних та близьких людей у пари не зникло.

Тому сама церемонія відбулася вчора на березі Дніпра, де закохані обмінялися обітницями у спеціально задекорованій під весілля зоні.

Даша з’явилась на церемонії у короткій сукні з відвертим вирізом, яку доповнила легка та невагома спідниця в підлогу. Дівчина обрала ніжний, ледь помітний макіяж та завила у локони волосся.

На вечір Даша обрала розкішну атласну сукню з оздобленими сіточкою рукавами та довгим шлейфом. На лиці у дівчини протягом дня не сходила посмішка.