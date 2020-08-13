Инвесторы «Укрбуда» устроили протест под Минобороны: ветераны и вдовы ждут жилье

В Киеве 13 августа инвесторы ЖК корпорации «Укрбуд» устроили пикет под Министерством обороны Украины. Таким образом, они решили донести свое возмущение ситуацией с недостроями, в которых заказчиком выступает МОУ.

Как рассказали OBOZREVATEL инвесторы жилья, они протестуют против произвола чиновников оборонного ведомства, из-за действий которых тысячи семей рискуют остаться на улице.

«Чиновники Минобороны отказываются подписать соглашение с «Киевгорстроем» и возобновить строительство ЖК «Чарівне місто», «Оберіг-2» и Art House. Среди инвесторов «Укрбуда», которые ждут собственное жилье, есть ветераны АТО, переселенцы, вдовы и дети ветеранов АТО, многодетные семьи, иностранцы и обычные украинцы, которые отдали на строительство собственного жилья свои сбережения», – добавили возмущенные участники акции.

Протест инвесторов жилья возле КПП на Воздухофлотском проспекте

Также люди шокированы заявлением, размещенным на официальной странице ведомства в Facebook накануне проведения акции протеста.

«Министерство обороны Украины размещает ложную информацию, пытаясь скрыть свою юридическую бездарность и бездеятельность, страх принимать решения и нести за них ответственность, и даже больше – вообще не обращают внимание на тысячи обманутых людей, которые из-за «делишек» Министерства обороны могут потерять свои квартиры. Заявление МОУ не соответствует действительности», – утверждают инвесторы.

Министерство обороны расценило акцию, как «целенаправленную попытку давления, имеющую целью подтолкнуть чиновников ведомства к неправовым действиям».

Инвесторы ЖК, а также компания «Киевгорстрой» (она должна принять на баланс и достроить дома) ранее заявляли, что в оборонном ведомстве просто хотят изменить условия ранее подписанных договоров и увеличить свою долю. А это десятки миллионов гривен инвесторов, среди которых есть и участники АТО, и женщины, потерявшие мужей на войне.

Требования Минобороны об увеличении доли

Более того, на людей, оплативших жилье, чиновники стали подавать в суд. Как сообщал OBOZREVATEL, жертвой застройщика стала вдова героя АТО. От матери троих детей требуют вернуть около 700 тыс. грн, выделенных государством на квартиру для детей павшего воина.

Напомним, что в Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации «Укрбуд» существовала масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

Массовая застройка со стороны «Укрбуда» происходила благодаря постоянным взносам новых инвесторов и при сомнительных тендерах. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.

Национальное антикоррупционное бюро ужесточило подозрение Микитасю. В ходе досудебного расследования детективы установили новые эпизоды. Так, Микитась и другие должностные лица «Укрбуда» использовали заведомо поддельные официальные документы в процессе обмена квартир Нацгвардии в домах в центре столицы на недвижимость на окраине Киева.

В конце июля 2020 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила апелляционную жалобу защитника на постановление следственного судьи, согласно которой Максиму Микитасю продлен срок действия содержания под стражей до 7 сентября 2020 года с залогом 100 млн грн. Скандальный бизнесмен остается под стражей.